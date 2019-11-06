صور.. ضبط 350 كيلو حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أسفرت حملة مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم، الأربعاء، عن ضبط 350 كيلو جراما من حلوى المولد مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه فى إطار استعداد مديرية الشئون الصحة بأسوان، لاستقبال المولد النبوى الشريف، شن مكتب مراقبة الأغذية بمدينة أسوان حملة تفتيش موسعة على أماكن بيع وتداول حلوى المولد داخل الأسواق، وأسفرت الحملة عن ضبط 350 كيلو جرام من حلوى المولد مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على الكميات المذكورة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حاليها.

وكان مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، شن حملة بالأمس على 34 منشأة تصنع حلوى المولد فى إطار احتفالات المولد النبوى، وتم رصد 4 منها تعمل بدون تراخيص مما استدعى إغلاق هذه المنشآت، كما تم سحب 103 عينة من الحلوى المصنعة، وتقرر إعدام 675 كيلو جرام منها، وتحرير 53 محضراً.



الصحة تشن حملة على حلوى المولد



جانب من الحملة