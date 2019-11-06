سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ضبط 350 كيلو حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:35 م
صور.. ضبط 350 كيلو حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان الصحة تشن حملة على حلوى المولد
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسفرت حملة مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم، الأربعاء، عن ضبط 350 كيلو جراما من حلوى المولد مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه فى إطار استعداد مديرية الشئون الصحة بأسوان، لاستقبال المولد النبوى الشريف، شن مكتب مراقبة الأغذية بمدينة أسوان حملة تفتيش موسعة على أماكن بيع وتداول حلوى المولد داخل الأسواق، وأسفرت الحملة عن ضبط 350 كيلو جرام من حلوى المولد مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على الكميات المذكورة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حاليها.

 

وكان مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، شن حملة بالأمس على 34 منشأة تصنع حلوى المولد فى إطار احتفالات المولد النبوى، وتم رصد 4 منها تعمل بدون تراخيص مما استدعى إغلاق هذه المنشآت، كما تم سحب 103 عينة من الحلوى المصنعة، وتقرر إعدام 675 كيلو جرام منها، وتحرير 53 محضراً.

 

الصحة تشن حملة على حلوى المولد
الصحة تشن حملة على حلوى المولد

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

حملات صحية
حملات صحية

 


الصحة

احتفالات المولد النبوى

حلوى المولد

اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الملحن نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الملحن نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة