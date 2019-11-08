صور.. حملات نظافة وتجميل بالطريق السريع القاهرة أسوان بطود الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود شرقى محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة أعمال وحملات النظافة والتجميل فى كافة قرى ونجوع المدينة، وذلك طبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، بالإهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة، والإهتمام بالمظهر الجمالى والحضارى لكافة قرى مركز ومدينة الطود ورفع التراكمات والمخلفات من الطرق.

وعلى أثر ذلك قام رؤساء القرى بمركز الطود تنفيذاً لتعليمات العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، بتمشيط الطريق السريع القاهره أسوان من نظافة وتجميل وقص وتهذيب أشجار الزينة والأشجار العاليه المتداخلة بأسلاك الكهرباء وريها طبقاَ للجدول الزمنى المحدد للرى مع إستمراراية عمليات رفع القمامه وازالة تراكم الاتربه والمخلفات.

وفى هذا السياق قام قسم النظافة والتجميل بالمدينة، بمواصلة حملات النظافة المكثفة لتجميل طريق المساكن الجديدة الشرقى بمدينة الطود، وذلك مع القيام بأعمال رفع القمامة وتراكمات الأتربة بالطريق، ورشها وقص وتهذيب الأشجار العاليه بالجزر وريها.

وكان قد أعلن العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود شرقى محافظة الأقصر، أنه فى ضوء ضمان انضباط منظومة العمل بكافة الجهات الحكومية، تم تكليف مفتشى إدارة التفتيش المالى والإدارى والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، بالمرور على المواقع والجهات الحكومية بمركز الطود لمتابعة مدى التزام العاملين بالجهاز الحكومى وتقديم أفضل الخدمات للأهالى وتقييم الأداء، وفى هذا الصدد قام زكريا إسكندر مدير التفتيش المالى والإداري، وعبد الحميد جلالين مدير المتابعة الميدانية، ومحمد حسن مدير المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، بالمرور على المنشآت والجهات والهيئات الحكومية بمركز الطود، وتبين غياب 18 إدارى و8 ترك عمل بالإدارة التعليمية بالطود بدون سند قانوني، وقام رئيس مركز ومدينة الطود بإحالة الموضوع إلى إدارة الشئون القانونية، وأثناء المرور والمتابعة بالطريق السريع المسار السياحى القاهرة أسوان لمتابعة أعمال النظافة والتجميل بقرى منشية النوبة والطود غرب والعديسات بحرى والعديسات قبلي، تلاحظ وجود بعض السلبيات بالطريق وتم عرضها على العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود وأشار رئيس المركز بإحالته إلى الشئون القانونية بالمركز.

حملات نظافة وتجميل



حملات نظافة وتجميل