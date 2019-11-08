شاهد سباقات الخيول فى قرى الأقصر احتفالا بالمولد النبوى الشريف

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قرى محافظة الأقصر، كعادتها السنوية الاحتفال بالمولد النبوى الشريف على طريقتها الخاصة، بتنظيم المرماح وسباقات الخيول العربية الأصيلة، حيث بدأت الحفلات النهارية لتلك السباقات المميزة مع بدء شهر ربيع الأول الجارى، مع ذكرى المولد النبوى الشريف.

وتنطلق تلك الاحتفالات بسباقات الخيول "المرماح" كتقليد سنوى فى قرى شمالى وجنوبى محافظة الأقصر، احتفالات بمولد الحبيب المصطفى -عليه أفضل الصلاة والسلام- وتشمل الاحتفالات لعبة العصا ومرماح الخيول والسباقات المختلفة والموالد الدينية وحلقات الذكر اليومية حتى يوم المولد الرسمى، ففى منطقة منشأة العمار بدأت احتفالات المولد النبوى الشريف، تنطلق سباقات الخيول السنوى لمدة 10 أيام ويتم فى نهايتها الإعلان عن أسماء الفائزين المشاركين فى "المرماح" من مختلف أنحاء المدن والقرى المجاورة على نغمات المزمار البلدى فى القرية حتى ليلة المولد النبوي.

وتعتبر "سباقات الخيول" عالما مميزا لمحافظات صعيد مصر بعادة رياضية مستمرة منذ مئات السنين، وتتباهى بتنظيمها والفوز بها كبار العائلات والقبائل الصعيدية بمختلف مدن وقرى الأقصر، فهى تأتى تنفيذاً لتعليمات خليفة المؤمنين الإمام عمر بن الخطاب الذى قال "علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل"، وتنتشر بمختلف أنحاء محافظة مع دخول المولد النبوى الشريف مضامير تجهز خصيصاً بصورة سنوية لممارسة كافة أبناء الصعيد لسباقات الفروسية بالخيول، وتتوافد "الخيول العربية الأصيلة" التى يقوم أبناء القبائل والعائلات الكبرى بتجهيزها وتدريبها خصيصاً لتلك السباقات التى تقام سنوياً، فى كافة الموالد والاحتفالات بصورة تشبع رغبات الولع بركوب الخيل والسباق فى مضمار صحراوى أو زراعى وسط حضور الآلاف من أبناء الصعيد.























