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صور.. إضافة جناح تعليمى لمدرسة الغزلان بشمال سيناء

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:10 ص
صور.. إضافة جناح تعليمى لمدرسة الغزلان بشمال سيناء مدرسة الغزلان المشتركة
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، اليوم، انطلاق العمل فى إنشاء جناح إضافى بمدرسة الغزلان المشتركة لاستيعاب زيادة أعداد الطلبة .

وأوضح سليمان فرج رئيس مركز ومدينة بئر العبد ، إن إنشاء جناح إضافى بمدرسة الغزلان المشتركة يأتى ضمن حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة المنشأت التعليمية فى كل موقع لتناسب احتياجات الطلبة .

وجاء فى البيان انه استمرارا لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة قامت حملة من مجلس المدينة بنظافة منطقة قصر الثقافة والسويقة وحي التعمير وجارى استكمال بقية المناطق .

وفى سياق متصل أعلن مجلس مدينة بئر العبد، انه جارى العمل فى رفع كفاءة مبنى إدارة بحيرة البردويل بعد نوة الأمطار التى حدثت الأسبوع الماضي بإشراف كامل ومتابعة اللواء أمجد إبراهيم الراعية مدير البحيرة.

كما تواصلت فعاليات معرض المشغولات اليدوية بمركز شباب قاطية، ضمن  أنشطة نادي الفتاة بالمركز ويضم معروضات لمنتجات يدوية لمشغولات تطريز على القماش ومنتجات منوعة أخرى .

 

 

إنشاء جناح إضافى بمدرسة الغزلان (2)
إنشاء جناح إضافى بمدرسة الغزلان 

 

إنشاء جناح إضافى بمدرسة الغزلان (3)
إنشاء جناح إضافى بمدرسة الغزلان 

 

إنشاء جناح إضافى بمدرسة الغزلان (1)
إنشاء جناح إضافى بمدرسة الغزلان 

 

لرفع كفاءة منظومة النظافة (1)
لرفع كفاءة منظومة النظافة 

 

لرفع كفاءة منظومة النظافة (2)
لرفع كفاءة منظومة النظافة 

 


محافظه شمال سيناء

اخبار سيناء

بئر العبد

المشغولات اليدويه

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