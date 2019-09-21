التربية الخاصة بتعليم شمال سيناء تطلق مبادرة "مدرستى انطلاقتى"

شمال سيناء - محمد حسين

تطلق إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم السبت مبادرة " مدرستى انطلاقتى"، مع بداية العام الدراسى الجديد بهدف تحفيز الطلبة والطالبات من ذوى الاحتياجات الخاصة على جدية الدراسة ، وتستعد لإطلاق مبادرة "انتصرنا" للأحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وقال الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم شمال سيناء لـ"اليوم السابع"، ان المبادرة ستنفذ فى المدارس التى يدرس بها طلبة من ذوى الاحتياجات الخاصة ، وتشرف على متابعة تنفيذها إدارة التربية الخاصة وتتضمن مشاركة المعلمين والطلبة الدراسين فى تجهيز مدارسهم، وتنظيفها فى أول يوم دراسى .

أضافت أن الطلبة المشاركون سيتم تكريمهم نظير جهدهم، والرسالة المراد توصيلها للطلبة انهم قادرين بأنفسهم على أن يكونوا شركاء فى انطلاقة العام الدراسى، وتاثير اهمية ما يقومون به على سلوكهم وتميزهم الدراسى طوال العام.

واشارت مدير إدارة التربية الخاصة بشمال سيناء، أن التنفيذ مقررا أن يتم بشكل رئيسى فى مجمع مدارس التربية الخاصة فى حى العبور ويدرس فيها 263 من طلبة ذوى الاحتياجات الخاصة.

أضافت أنه بعد انتهاء هذه المبادرة، سيتم التحضير لإنطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان " انتصرنا "لاشراك الطلبة فى الاحتفال بطريقتهم بذكرى انتصارات أكتوبر .

واوضحت أن إدارة التربية الخاصة سبق لها ونفذت عددا من المبادرات الخادمة للطلبة بشمال سيناء ومنها "النصر لمصر"، و"العصا البيضاء"، الاحتفال باليوم العالمى للمعاق تحت شعار "فرحتنا فى لمتنا"، والاحتفال باليوم العالمى بمتلازمة دوان تحت شعار "اعرفنى صح"، والاحتفال باليوم العالمى للتوحد تحت شعار طانا قادر بشكل مختلف"، وفاعلية الاحتفال بثورة 23 يوليو.

ومبادرة "خلى البساط أحمدى"، ومبادرة "موهبتى فى تجربتى"، وتنفيذ حملة "جبر الخواطر" فى رمضان لذوى القدرات الخاصة ، وحملة العيد "عيدنا وهنعيد" ، ومبادرة "هنشوى لحمتنا وتكمل فرحتنا"، ومبادرة "معا نستطيع" لطلبة التربية الخاصة والدمج التعليمى، ومبادرة "ارسم بسمة" لطلبة التربية الخاصة ومدرسة سينا سكول، ومبادرة "مفيش مستحيل"، ومبادرة "علمنى صح" لذوى القدرات الخاصة، ومبادرة "أنا مختلف" لطلبة الدمج بمدرسة أبى حنيفة، ومبادرة "حب وعرفانا لرجال الشرطة، ومبادرة "كلنا واحد" لطلبة التربية الخاصة ، ومبادرة "انا طالب دمج من حقى ان أتعلم"، ومبادرة "انا أصم من حقى ان تفهمنى".

يذكر أن إدارة التربية الخاصة بشمال سيناء حصلت على المركز الأول فى العاب القوى على مستوى الجمهورية، لطلبة التربية الفكرية والدمج التعليمى، والمركز الأول على مستوى الجمهورية فى الجرى وركوب العجل لطلبة الصم والتربية الفكرية، والمركز الأول فى المسرح والمكتبات لطلبة المكفوفين.