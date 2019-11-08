صور.. إزالة اشغالات المقاهى ومنع الطلاب من الجلوس عليها نهاراً بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد مدن محافظة كفر الشيخ حملات لإزالة الاشغالات التى يقوم بها أصحاب المقاهى ،وتعدياتهم على الطرق العامة ،إضافة لمنع طلاب المدارس بالجلوس عليها أثناء اليوم الدراسي.

تأتى تلك الحملات من ضمن حملات يشنها رؤساء المدن ،لإزالة الإشغالات سواء على الطرق بشوارع المدن أو بالأحياء والمناطق المتعدد، بتوجيهات الدكتور إسماعيل طه،محافظ كفر الشيخ.

ومن أكثر الشوارع التى يستغلها أصحاب المقاهى فى استغلال الشارع الرئيسى ،شارع الاستاد لتعدد المقاهى بها بطول سور الاستاد الرياضى ، وبشارع مصنع الغزل ومصنع الزيوت،ويقف مجلس مدينة كفر الشيخ برئاسة اللواء شعبان مبروك ،رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لهم بالمرصاد بالتعاون مع شرطة المرافق ويتم رفع الكراسى وغيرها وتحميلها على عربات مجلس الدينة وتحرير محاضر للمخالفين، كما يتم منع الطلاب من الجلوزس على تلك المقاهى بتلك الشوارع أو المقاهى المجاورة لمديرية الزراعة ودوران النصر .

أكد اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،هناك حملات يتم شنها على المقاهي، لمنع طلاب المدارس الجلوس عليها وقت الدراسية ،ويتم غلق المقاهى فى حالة مخالفتها لشروط السلامة والأمن الصناعى ،حسب الاشتراطات المتعددة ومنها عدم الترخيص وغيرها،بناء على تعليمات الدكتور إسماعيل طه،محافظ كفر الشيخ.

وأضاف اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، تشهد المدين حملات إزالة الاشغالات التى يقوم بها أصحاب المقاهى سواء بشوارع المدينة أو المطلة على نهر النيل، ويصدر لها اغلاق لمخالفتها للتعليمات،مؤكدة أن تلك الحملات مستمرة ،إعادة الإنضباط فى الشوارع والتزام أصحاب المقاهى بالاشتراطات والتعليمات.

وأكد المحاسب استفتاح أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، تشهد مقاهى مطوبس حملات متعددة لإزالة الإشغالات ،ويتم تحذير أصحاب المقاهى من تكرارها ويتم تحرير محاضر للمخالفين، بالإضافة لمنع طلاب المدارس من الجلوس عليها وترك المدارس.

وأضافت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها تشدد على تسجيل غياب الطلاب وإبلاغ أولياء الأمور بغيابات أبنائهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حسب تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بهذا الشأن، إضافة لتفعيل الغياب الالكتروني.



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