صور.. حملات إزالة اشغالات وحملات نظافة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

ترأس المحاسب محمد محمود أبو غنيمه،السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،حملة إزالة الإشغالات الموسعة بمدينة كفر الشيخ، تنفيذاً لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ ، باستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع مدن المحافظة، والمتابعة المستمرة من قبل رؤساء المراكز والمدن، وبالتنسيق مع رجال الأمن من شرطة المرافق .

قال أبو غنيمة ، تم إزالة الإشغالات بشوارع غرب المدينة "شارع أم صابر ، شارع النقراشي ، شارع سكة روينه ،شارع بوسعيد،شارع عقل محمد بشارع البلدية "، وتم إزالة جميع الإشغالات من تلك الشوارع وعودة السيولة المرورية لها،بالتنسيق المستمر مع شرطة مرافق كفر الشيخ .

وأضافت المهندسة عايدة ماضي،رئيس مركز ومدينة الحامول،إنها تابعت حملة رفع الاشغالات المتواجدة بشوارع المدينة وتيسير حركة المرور للمارة،ورفع الباعة الجائلين المفترشين الشوارع والأرصفة بشارع العاشر من رمضان وأمام المحلات، وتم التنبيه علي الباعة بعدم إعاقة حركة المرور بالشارع وتحرير محاضر أشغال وبيئة للمخالفين، وذلك لتيسير حركة المرور أمام المارة لرفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



حملات إزالة اشغالات بكفر الشيخ وحملات نظافة



حملات إزالة اشغالات بكفر الشيخ وحملات نظافة



حملات إزالة اشغالات بكفر الشيخ وحملات نظافة



حملات إزالة اشغالات بكفر الشيخ وحملات نظافة



حملات إزالة اشغالات بكفر الشيخ وحملات نظافة



حملات إزالة اشغالات بكفر الشيخ وحملات نظافة

حملات إزالة اشغالات بكفر الشيخ وحملات نظافة