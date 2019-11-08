شهود عيان يكشفون تفاصيل مقتل طالب على يد عاطل بجبال العياط

كتب بهجت أبو ضيف

ذكر شهود عيان فى حادث مقتل طالب على يد عاطل بالعياط، وثأر والد المجنى عليه من المتهم بقتله فى الحال، أن العاطل اعتاد جمع اتاوات من مستأجرى الأراضى الزراعية المستصلحة بالمنطقة الجبلية، بقريتى الناصرية والسعودية، التابعين لدائرة مركز العياط.

وأضافوا أن العاطل وآخرين يعملون فى تأمين بعض المزارع بالمنطقة الجبلية، ويفرضون إتاوات على أصحاب السيارات المخصصة لنقل محاصيل الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى الحصول على مبالغ مالية من أصحاب الأراضى.

وذكروا أن العاطل طلب مبلغ 20 جنيها من عبد الله، الذى يستصلح ووالده قطعة أرض بالمنطقة الجبلية، إلا أن عبد الله رفض دفع النقود له، مما دفع العاطل لإطلاق أعيرة نارية أصابت إحداها الطالب، ليلقى مصرعه فى الحال، وتصادف حضور والد عبد الله الذى اعتدى على العاطل بحجر مما أسفر عن مقتله.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد مقتل طالب يدعى " عبد الله " نتيجة إطلاق النار عليه بالمنطقة الجبلية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن عاطل طلب من المجني عليه دفع مبلغ 20 جنيه اعتاد تحصيلها من أصحاب الأراضي بالمنطقة الجبلية، وعندما رفض الضحية أطلق المتهم أعيرة نارية أصابت إحداها المجني عليه.

فور وقوع الجريمة، اعتدى والد الطالب على المتهم بحجر مما أسفر عن مقتله، وألقى رجال المباحث القبض على والد الطالب، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.