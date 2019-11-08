عاطل يقتل طالبا بالعياط.. ووالد القتيل يثأر لمقتل نجله فى الحال

أطلق عاطل النار على طالب بالمنطقة الجبلية بالعياط، مما أسفر عن مقتله، مما دفع والد الطالب لقتل المتهم بالاعتداء عليه بحجر حتى فارق الحياة.

وأفادت التحريات الأولية أن العاطل طالب المجني عليه بدفع مبلغ 20 جنيه يتحصل عليها من أصحاب الأراضي بالمنطقة الجبلية، وعندما رفض أطلق النار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد مقتل طالب يدعى " عبد الله " نتيجة إطلاق النار عليه بالمنطقة الجبلية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن عاطل طلب من المجني عليه دفع مبلغ 20 جنيه اعتاد تحصيلها من أصحاب الأراضي بالمنطقة الجبلية، وعندما رفض الضحية أطلق المتهم أعيرة نارية أصابت إحداها المجني عليه.

فور وقوع الجريمة، اعتدى والد الطالب على المتهم بحجر مما أسفر عن مقتله، وألقى رجال المباحث القبض على والد الطالب، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.