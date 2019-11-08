شعبة السياحة بالغرفة التجارية تزور "أبو العباس" والكنيسة المرقسية بالإسكندرية

يأتي ذلك ضمن فعاليات " الفام تريب إلى الإسكندرية" التي تنظمها شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور عدد من شركات السياحة، حيث أعد خلالها زيارات لكافة المواقع السياحية والأثرية الإسكندرية.

ورافق وفد شركات السياحة الذي يضم أكثر من 60 شركة سياحية من مختلف الجمهورية، كل من حسام الحلو، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية، وإيهاب الجندي، عضو شعبة السياحة والطيران بالغرفة ورئيس لجنة رحلات مصر.

وتفقد وفد الشركات السياحية مسجد أبي العباس المرسي بمنطقة بحري، فيما أدوا صلاة الجمعة في القائد إبراهيم بمنطقة الرمل، وعقب ذلك انتلقوا إلى كنيسة المرقسية.

وأستقبل القمص إبرام إيميل، الوكيل البابوى، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، الوفد وقد لهم عرضا تفصيليا عن تاريخ تأسيس الكنيسة المرقسية ومرور بأحد محاولة تفجير الكنيسة والتي راح ضحيتها 15 شهيدا من بينهم 7 من أفراد الشرطة التي كانت المنوطه بتأمين الكنيسة.

وقال حسام الحلو، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن 60 شركة سياحية على مدار يومين تفقدوا عدد من الفنادق والمعالم التاريخية والأثرية لمحافظة الإسكندرية بهدف تنشيط السياحة خلال فصل الشتاء.

وأضاف "الحلو"، أن الغرفة أعدت برنامج للشركات السياحة تضمن زيارة مقابر كوم الشقافة، والمسرح الروماني، ومكتبة الإسكندرية، وعدد من الفنادق بالمحافظة.

وأشار الحلو ، الى أن الهدف من ذلك هو تعريف شركات السياحة بأماكن ومزارات سياحية بالإسكندرية، بعيده عن سياحة الشواطئ، والتاكيد على أن المحافظة تمتلك العديد من الوجهات السياحية المختلفة سواء كانت الدينية والثقافية وسياحية المؤتمرات.

وقال إيهاب الجندى، عضو شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس لجنة رحلات مصر، أن مبادرة رحلات مصر تستهدف مبدئيًا 7محافظات بدأت بواحة سيوة من أجل تنشيط السياحة بها من خلال وجود عدد من شركات السياحة للتعرف على الفنادق والمعالم السياحية والمزارات والسفارى لتكون جاذبة لهم لإعداد برنامج سياحى لها.