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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفرق بين إيصالات الأمانة وقائمة المنقولات

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 05:30 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفرق بين إيصالات الأمانة وقائمة المنقولات كلبش - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض عن الفرق بين التوقيع على

إيصالات الأمانة

، والتوقيع على قائمة المنقولات، و"اليوم السابع" يوضح الفرق بين تلك المصطلحات طبقاً للقانون.

س: هل التوقيع يكون بالكتابة أو بصمة اليد؟


ج: ممكن أن يكون التوقيع كتابة فقط، وممكن أن يكون ببصمة اليد فقط أو الاثنين معاً.

س: ما ميعاد تقادم إيصال الأمانة المؤرخ؟


ج: يسقط الحق فى رفع جنحة إيصال الأمانة المؤرخ بمضى 3 سنوات من تاريخ الاستلام، وفى حالة إذا لم يكن هناك تاريخ يمكن رفعه فى أى وقت.

س: قائمة المنقولات الزوجية هل هى إيصال أمانة أم تختلف عنه؟


ج: نعم قائمة المنقولات الزوجية إيصال استلام أمانة وهى منقولات الزوجة وينطبق عليها ما ينطبق على إيصال الأمانة.

س: ما الوضع القانونى لإيصال الأمانة الموقع على بياض؟


ج: إيصال الأمانة على بياض يعنى ورقة ممضاة على بياض وليست إيصال أمانة، يترتب على ذلك إذا تم ملئها بفارق زمنى يطعن عليها بالتزوير، وإذا ثبت الطب الشرعى أن هناك وقتًا بين ملء الورقة وبين التوقيع فإن هذا يعطى للمتهم براءة، ويعرض مقدم الورقة للمسائلة القانونية، لأنه أصبح خائن الأمانة.

س: هل تسقط جنحة تبديد منقولات الزوجية بمرور 3 سنوات على الزواج؟


ج: لا تسقط طالما الزواج مستمرًا أيا كانت المدة ولكنها تسقط بمرور 3 سنوات على الطلاق.


المنقولات الزوجية

ايصالات الامانة

القانون المصرى

اخبار

اليوم السابع بلس

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