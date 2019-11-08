سكرتيرة قمة "إفريقيا- فرنسا" 2020 تشيد بالتجربة المصرية فى البنية الأساسية

كتب عبد الحليم سالم

التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالسفيرة ستيفانى ريفوال، السكرتيرة العامة لقمة إفريقيا- فرنسا، والتى تزور مصر حاليا لعقد مباحثات مع الحكومة المصرية، للإعداد الجيد للقمة المقرر عقدها بفرنسا يونيو 2020، والتى تركز فى نسختها على المدن المستدامة.

وأكدت الوزيرة، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، حرص مصر على تعزيز العلاقات مع فرنسا على المستوى الاقتصادى والتنموى والاستثمارى، موضحة أهمية هذه القمة فى عرض الفرص الاستثمارية فى القارة الإفريقية أمام المستثمرين فى فرنسا، مشيرة إلى حرص مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القارة الافريقية خاصة فى مجال البنية الأساسية مع تعزيز التكامل الإقليمى فى ظل ما تتمتع به إفريقيا من مجالات متميزة فى التصنيع والزراعة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشادت الوزيرة، بقصص النجاح التى تحققها الاستثمارات الفرنسية فى مصر والتى وصلت إلى 5.2 مليار دولار فى ظل وجود 160 شركة فرنسية فى مصر، فيما تبلغ محفظة التعاون الحالية مع فرنسا مليار يورو فى مجالات النقل، الكهرباء، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الزراعة، الصحة، البيئة، ويبلغ إجمالى المبلغ الذى تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية فى إطار مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة من 2019 إلى 2023، مليار يورو.

ودعت الوزيرة، السفيرة ستيفانى ريفوال، للمشاركة فى منتدى إفريقيا 2019 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 22 الى 23 نوفمبر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يعد من أهم المحافل الأفريقية لعرض فرص الاستثمار المتاحة فى القارة أمام المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار، كما يأتى فى إطار التنسيق المشترك بين دول القارة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشادت السفيرة ستيفانى ريفوال، بالتجربة المصرية فى مجال البنية الأساسية خاصة فى المدن المستدامة والذكية والتحول الرقمى، مع إتاحة الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال، مؤكدة أن فرنسا تضع أولوية لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الدول الافريقية وعلى رأسها مصر فى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقى لهذا العام.

وأوضحت أن فعاليات قمة "افريقيا- فرنسا" ستتضمن الكلمات التى يلقيها رؤساء الدول والحكومات، وعقد لقاءات بين رجال الأعمال من كافة أنحاء القارة، مشيرة إلى أنه تم توجيه الدعوة لنحو ألف مستثمر يمثلون الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الحرص على مشاركة كبيرة من سيدات

الأعمال.

وذكرت أن الشركات الفرنسية والأفريقية ستقوم فى إطار فعاليات القمة بتبادل خبراتها فيما يتعلق بإنشاء المدن المستدامة والتركيز على عدد من المجالات منها إنشاء المساكن ومدها بوسائل الطاقة الموفرة وأفضل السبل للإنشاء والتعمير والمواصلات والبنية الأساسية والتحول الرقمى وتمويل المشروعات.