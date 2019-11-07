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محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا لبحث سبل التعاون المشترك

الخميس، 07 نوفمبر 2019 05:09 م
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا لبحث سبل التعاون المشترك محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، بمكتبه، اليوم، قنصل عام فرنسا باﻹسكندرية "چانينا ايريرا" وذلك لبحث سبل توطيد التعاون والتواصل بين الجانبين علي كافة الأصعدة

 

وأكد المحافظ تعزيز العلاقات بين الجانبين، وتحدث عن مشروعات التطوير للقطاعات الهامة؛ ومنها منظومة الطرق والنقل الجماعي وما يتضمنها من مشروعات أهمها؛ مشروع "محور المحمودية" وكذا مشروعات إنشاء وسيلة نقل جماعي حضارية، كمشروع "مترو الإسكندرية"، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة التصميمات النهائية له لافتا إلى أنه سيعمل على إحداث طفرة في وسائل النقل الجماعي بالإسكندرية لمساهمته في ربط شرق الإسكندرية بغربها.

 

من جانبها، أعربت قنصل عام فرنسا عن حرصها الدائم على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بين البلدين علي كافة الأصعدة، وأشادت بالمشروعات التي تقام بالإسكندرية وعلي رأسها مشروع محور المحمودية،  وأكدت علي اهتمامها المتواصل علي دفع وتنمية العلاقات وتبادل المشروعات الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية.

 

وتناول اللقاء الحديث في عدة مجالاتها تضم  التنمية المستدامة  والتحول الإلكتروني والوصول إلى المدن الذكية، وتوفير وسائل للنقل الصديقة للبيئة.


الاسكندرية

قنصل فرنسا

المشروعات الاستثمارية

محافظ الاسكندرية

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