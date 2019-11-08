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الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:06 م
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زيادة التمرينات فوق سن الستين يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 08:00 م
زيادة التمرينات فوق سن الستين يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب امراض القلب
كتب بيتر إبراهيم

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يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ممارسة المزيد من التمارين من أجل الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية، وفقًا لنتائج دراسة شملت أكثر من 1.1 مليون من كبار السن ونُشرت في مجلة القلب الأوروبية اليوم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون في كوريا الجنوبية أن الأشخاص الذين لم يمارسوا الرياضة مع تقدمهم في السن، زاد لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 27٪ ، في حين أن أولئك الذين زادوا من مستويات نشاطهم كانوا أقل عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمعدل 11 ٪.

وأشار الباحثون إلى أن العلاقة بين مستويات النشاط البدني وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن كانت صحيحة حتى بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة والحالات المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول والسكري من النوع 2.

وقال الدكتور "كيونج كيم" في كلية العلوم الطبية الحيوية بجامعة سيول الوطنية، إن الأشخاص ذوي الإعاقة والحالات المزمنة الذين تحولوا من عدم نشاطهم إلى نشاط معتدل أو نشط ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع قللوا أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16٪.

 

 


التمارين الرياضية

امراض القلب

السكتة الدماغية

القلب

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