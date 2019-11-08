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روسيا تنشر طائرات هليكوبتر للقيام بدوريات على حدود سوريا وتركيا

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:10 ص
روسيا تنشر طائرات هليكوبتر للقيام بدوريات على حدود سوريا وتركيا قوات روسية - أرشيفية
رويترز

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ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، أن موسكو نشرت طائرات هليكوبتر عسكرية لتنفيذ دوريات في منطقة قرب الحدود السورية مع تركيا والمساعدة في حماية الشرطة العسكرية الروسية العاملة على الأرض.

وتجرى قوات تركيا وروسيا دوريات مشتركة في شمال شرق سوريا لمراقبة تنفيذ اتفاق أبرمته الدولتان بعد أن شنت تركيا هجوما عبر حدودها مع مقاتلين من المعارضة السورية قبل شهر بهدف إبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية الذين تعتبرهم تهديدا لأمنها.

ونقلت إنترفاكس عن الطيار العسكري الروسي ديمتري إيفانوف قوله إن موسكو ستنشر الطائرات الهليكوبتر على عدة طرق على ارتفاع يتراوح بين 50 و60 مترا.

وأضاف "ستنفذ طلعات يومية على جميع طرق الدوريات".


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