رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بسفاجا وتسيير حركة المرور

كتب محمود عبد الراضى

رفعت الجهات المعنية آثار حادث انقلاب أتوبيس طلاب مدرسة ثانوية فى طريق سفاجا، وتم تسيير الحركة المرورية وتوفير أتوبيس بديل لاستكمال الرحلة بمعرفة المدرسة.

وتلقى قسم شرطة سفاجا إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالكليو 5 طريق سفاجا ـ قنا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى محل الواقعة.

وتبين من الفحص انقلاب أتوبيس رحلات "كان يستقله عدد من طلاب إحدى المدارس الثانوية بقنا" قادماً من مدينة قنا إتجاه مدينة الغردقة لقضاء رحلة مدرسية.