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الصحة: 37 مصاباً فى حادث اصطدام أتوبيس بطريق سفاجا - قنا ولا وفيات

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:45 ص
الصحة: 37 مصاباً فى حادث اصطدام أتوبيس بطريق سفاجا - قنا ولا وفيات حادث
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة 37 شخصًا إثر حادث اصطدام أتوبيس رحلات بكثبان رملية على طريق سفاجا - قنا الكيلو 5، لافتة إلى أنه تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث.

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وأنه لا توجد أي وفيات وأن الإصابات من بسيطة إلى متوسطة وتراوحت بين سحجات وكدمات في أماكن متفرقة من الجسد، وهناك حالتان مصابتان بكسور مضاعفة،  وجميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية اللازمة.

وتوجه وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إلى المستشفى فور وقوع الحادث، ووجهت الوزارة بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة، كما وفرت الوزارة  الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات، واطمأنت على مخزون أكياس الدم والذي تجاوز 200 كيس دم ببنوك الدم، إضافةً إلى مخزون استراتيجي كافٍ بالمديرية.

 

كما تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة البحر الأحمر، وأكدت الوزارة أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

 


الصحة

اتوبيس

حادث

سفاجا

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