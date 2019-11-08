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رئيس مدينة مطروح يلتقى أهالى قرية أبو مرقيق للاستماع لمطالبهم ومشاكلهم

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 05:59 م
رئيس مدينة مطروح يلتقى أهالى قرية أبو مرقيق للاستماع لمطالبهم ومشاكلهم اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح
مطروح – حسن مشالى

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زار اللواء وليد المعداوي ، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، قرية أبو مرقيق شرقي مدينة مرسى مطروح بـ30 كيلومتر، للاستماع لمطالب ومشاكل أهالي القرية يرافقه سعيد الملاح سكرتير المدينة ناصر النجار نائب رئيس المدينة ومسئولي الإدارات المعنية، وعقد لقاء مع الأهالي القرية.

ونقل رئيس مدينة مرسى مطروح، خلال اللقاء الشعبي، تحيات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، لأهالي القرية، مؤكدا بأنه جاء للاستماع للمطالب والقضايا التي تواجه القرية، والوقوف علي أهم المشاكل، ومن أهمها الكهرباء و رصف بعض الشوارع وإنشاء خزان مياه شرب وتشغيل الوحدة الصحية التي أنشأها الأهالي.

وأجرى رئيس المدينة، جولة ميدانية بقرية أبو مرقيق، لتفقد الحالة العامة للطرق ومعاينة بعض شوارع القرية التي تحتاج إلي رصف وأعمدة إنارة .

وأكد "المعداوي" ، أنه سيتم عرض مطالب أهالي القرية علي محافظ مطروح، لتوجيه الأجهزة التنفيذية المعنية، بدراسة وبحث المطالب لتقديم الحلول العاجلة السريعة، مؤكداً بأن جميع المطالب التي تقع في اختصاصات مجلس المدينة، سيتم دراستها وبحثها لتقديم الحلول المناسبة في حدود الإمكانيات المتاحة, بالإضافة إلي مخاطبة التربية والتعليم والشئون الصحية بالمشاكل التي تواجه القرية لاتخاذ القرارات اللازمة.

ووجه أهالي قرية أبو مرقيق، الشكر لرئيس مدينة مرسى مطروح، على اهتمامه وزيارته للقرية للتعرف علي المشاكل التي تواجه الأهالي ميدانيا.

 

 

 


محافظة مطروح

قرية ابو مرقيق

مدينة مرسى مطروح

الخدمات والمرافق

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