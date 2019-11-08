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رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح أعمال التطوير والتجديد بالمنتدى البحرى لأعضاء هيئة التدريس

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:27 ص
رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح أعمال التطوير والتجديد بالمنتدى البحرى لأعضاء هيئة التدريس رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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افتتح الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، المنتدى البحرى لأعضاء هيئة التدريس "فاروس"،  بعد الانتهاء من أعمال والتطوير وإعادة التأهيل، وذلك بحضور الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الجامعة السابقين، وعمداء ووكلاء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة، أن أعمال التطوير بنادى فاروس، تأتى إيماناً بأهمية الدور المجتمعي للجامعة فى تقديم الخدمات لمنتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وإعداد ملتقى مناسب لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، موضحاً أن النادى اصبح الآن جاهزاً لتقديم خدمات مميزة للمشتركين بأسعار مناسبة.

 

 


الاسكندريه

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه

نادى فاروس

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