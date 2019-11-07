رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الحفل الختامى لتجربة تدريس مقرر ريادة الأعمال

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية اليوم الخميس، الحفل الختامى لمركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بالجامعة، وتكريم أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس مقرر ريادة الأعمال، والطلاب الذين اجتازوا البرنامج التدريبى بالمركز، بحضور محمد بلال، المدير التنفيذى لمركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بالجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات وعدد من طلاب مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال وأسرهم.

وأكد رئيس الجامعة فى بيان صحفى ، أن الجامعة أنشأت هذا المركز لخلق مظلة تحتضن كافة مشروعات طلبة الجامعة وتقديم الدعم الفنى والاستشارى والمادى لهم، وأضاف أن الجامعة أدخلت مقررين اساسيين فى ريادة الأعمال واعتباره متطلب تخرج بهدف مساعدة الطلاب على تصحيح الأفكار وبناء الشخصية من خلال تبنى فكر ريادة الأعمال.

كما أكد الدكتور محمد بلال مدير مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بالجامعة أن فكر ريادة الأعمال يهدف لخلق جيل لديه القدرة على تبنى مشاريع خاصة بعيدا عن فكر الوظيفة التقليدية، مؤكدا سعى المركز على خلق حاضنة داخل جامعة الإسكندرية يتوفر من خلالها دعم مادى بشكل كبير ومباشر.

وأضاف أنه تم إعتماد 58 مدرباً دولياً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأن التجربة بدأت العام الماضى بتدريب 1200 طالب على فكر ريادة الأعمال، موضحاً أن معظم الدورات التى تمت فى المركز كانت بالمجان لكافة الطلاب والخريجين.