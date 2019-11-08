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ونستهدف الوصول لـ600 ألف طن سنوياً..

رئيس التعاون للبترول: ارتفاع مبيعات تموين السفن من 20 إلى 220 ألف طن

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 06:04 م
رئيس التعاون للبترول: ارتفاع مبيعات تموين السفن من 20 إلى 220 ألف طن عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول
كتبت مروه الغول

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قال عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول، إحدى شركات قطاع البترول المصري، إن نشاط تموين السفن حقق طفرة كبيرة، حيث ارتفعت مبيعات الشركة من 20 ألف طن إلى 220 ألف طن خلال العام المالى الماضى، لافتا أن الشركة تستهدف خلال الثلاثة سنوات القادمة الوصول إلى 600 ألف طن سنويا.
 
وأرجع عياد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أسباب ارتفاع نشاط تموين السفن، إلى تغيير السياسة التسعيرة، إذ كانت السياسة السابقة خاطئة ومرتفعة، وتم تغيير السياسة التسعيرية، وتطوير أسطول النقل البحرى، وهو ما تواكب مع إمداد رخص المراكب القديمة وتوفير المنتج أدى إلى إحداث طفرة فى نشاط تموين السفن لدى الشركة.
 
وأشار إلى أن استثمارات الشركة فى المراكب تقدر بحوالى 30 مليون دولار وقيمة المبيعات سنويا تقدر بنحو 100 مليون دولار، لافتا إلى أن الشركة تتواجد فى موانئ، دمياط وبورسعيد والسويس والإسكندرية، ويعد ميناء السويس الأكثر حيث يتضمن 90% من مبيعات تموين السفن.
 
وأوضح عياد، أن الناقلات الجديدة تعمل بالنظام الثنائى طبقا لتعلميات السلامة البحرية، لافتا إلى أن جميع مراكب الشركة تخضع لأعالى البحار ويمكنها التموين خارج المياه الإقليمية.
 
ولفت عادل عياد، إلى أن تحقيق طفرة فى نشاط تموين السفن يساعد على توفير العملة الصعبة للبلاد وفى الوقت نفسه يحقق أرباح للشركة حيث تم تحقيق 160 مليون جنيه أرباح العام الماضى من نشاط تموين السفن.
 
ونوه عياد، إلى أن الشركة تمتلك ناقلتين جديدة وهناك ناقلة ثالثة أوشكت على الوصول، بالإضافة إلى أنه يتم حاليا بناء ناقلتين فى ترسانة الإسكندرية.
 
 

التعاون للبترول

تموين السفن

اخبار الاقتصاد

البترول

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