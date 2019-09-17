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البترول: 50 مليار جنيه إيرادات "التعاون" و7.5 مليون طن منتجات وكميات المباعة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:05 م
البترول: 50 مليار جنيه إيرادات "التعاون" و7.5 مليون طن منتجات وكميات المباعة ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول مستمر في تطوير نشاط تسويق المنتجات البترولية في السوق المصرى انطلاقاً من كونه أحد أهم الأنشطة البترولية التى تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشددة على ضرورة الاستمرار في تطوير مستودعات شحن وتداول الوقود التابعة لشركات بترول القطاع العام ورفع كفاءتها بما يساهم في تلبية احتياجات المستهلكين بسهولة ويسر، بالإضافة إلى إتباع إجراءات السلامة والأمان الصناعى بكل دقة والاستمرار في زيادة عدد محطات التموين والخدمة التي تستخدم الطاقة الشمسية فى إطار خطط وزارة البترول لترشيد استهلاك الطاقة كأحد العناصر الهامة لزيادة الإنتاج والتوزيع بكفاءة وبأقل التكاليف، جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لشركتى التعاون لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2018/2019.

وأوضح المحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول، أن اجمالى إيرادات الشركة من تسويق المنتجات البترولية والخدمات بلغ حوالى 50 مليار جنيه وأن اجمالى الكميات المباعة بلغ 7.5مليون طن، مشيراً إلى أن إجمالى كمية المبيعات من المنتجات الرئيسية (البنزين بأنواعه والسولار والمازوت) بلغ حوالى 6.7 مليون طن وأن حصة الشركة من إجمالى السوق العام للمنتجات الرئيسية بلغت 30%، فيما بلغت حصة الشركة في السوق العام للزيوت 18% بكمية مبيعات بلغت 77 ألف طن.

وأضاف عياد، أن الشركة حافظت على ريادتها في السوق المصرى في نشاط تموين السفن بالوقود بحصة بلغت 44% ، وان مبيعاتها في هذا النشاط تضاعفت عدة مرات من 33 الف طن في العام الماضى إلى 216 ألف طن هذا العام قيمتها نحو 1.7 مليار جنيه بفعل الاستراتيجية الجديدة التي   يتم تنفيذها لإحداث طفرة في نشاط تموين السفن، وجارى البدء في إجراءات تدعيم قدرات الشركة بخمس ناقلات بترول بحرية جديدة لتموين السفن خلال 3 سنوات بتكلفة استثمارية 27 مليون دولار لمواكبة التوسع في هذا النشاط .

وأشار عادل عياد، إلى أن الشركة تركز بشكل كبير حالياً على تطوير المستودعات والمحطات التابعة لها حيث سيجرى عمليات تطوير لمستودعى مسطرد والسويس وفقا لأحدث المواصفات العالمية لافتا الى الانتهاء من تحديث أنظمة الأمان والسلامة ومكافحة الحريق في عدد من المستودعات، مضيفا أن الشركة تمتلك 1156 محطة تموين وخدمة بجميع أنحاء الجمهورية وتم إضافة 13 محطة جديدة خلال العام والانتهاء من تطوير عدد 281 محطة قائمة، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل منظومة قياس أرصدة الخزانات بمحطات الوقود ATG خلال الشهرالمقبل كآلية مستحدثة لأحكام الرقابة على عمليات التوزيع والتداول للوقود حيث تم الانتهاء بالفعل من تجهيز 925 محطة ضمن المنظومة، مشيراً إلى أنه في اطار جهود وزارة البترول لترشيد الاستهلاك تم تنفيذ وتشغيل منظومة توليد الطاقة الشمسية بعدد 47 محطة وأنه من المخطط العمل على تنفيذ المنظومة في 50 محطة بالعام المالى القادم.

وأضاف انه جارى العمل على فتح أسواق جديدة واستهداف عملاء جدد داخل وخارج مصر حيث قامت الشركة بتصدير الزيوت والكيماويات لثلاثة دول وهى ليبيا والسودان ورواندا ، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات الحالية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة واستحداث منتجات تلبى احتياجات العملاء الحاليين والجدد فضلاً عن ترشيد الانفاق .

وأشار عياد إلى أن الشركة تمتلك 572 سيارة لنقل المواد البترولية والزيوت والكيماويات بعد تدعيم أسطول نقل الشركة بـ 33 سيارة نقل جديدة ، وفيما يخص دور الشركة في مشروع المثلث الذهبى أشار عياد إلى امتلاك الشركة عدد 8 محطات تموين وخدمة بطريق قفط / القصير وطريق قنا / سفاجا وطريق سفاجا / القصير، كما يجرى الاعداد لتوقيع بروتوكول مع هيئة الموانئ البرية لاستغلال محطات التموين بكافة الموانئ البرية الحدودية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الشركة مستمرة في برامج دعم وتطوير إمكانات ومهارات الكوادر البشرية طبقاً لبرنامج تنمية الكوادر البشرية بمشروع تطوير وتحديث القطاع.

 

 

 

 

 


وزارة البترول والثروة المعدنية

خطط وزارة البترول لترشيد استهلاك الطاقة

البترول

السولار

البنزين

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