خطيب الجامع الأزهر: ذكرى المولد النبوى الشريف دعوة للمراجعة ووقفة للتأمل

كتب لؤى على

ألقى الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، ودار موضوعها حول "ذكرى مولد النبى محمد صلى الله عليه وسلم".

وقال الهدهد، إن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حلاوة تتذوقها القلوب المؤمنة، وتهفو إليها الأرواح الطاهرة، وهو في ذاته قربة كبرى يتقرب بها إلى الله كل مُريد لرضوانه ومثوبته جل وعلا.

وأضاف خطيب الجامع الأزهر، أن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم هو ميلاد أمة وعطاء من الله عز وجل، وانطلاق سيرة لنبي مصلح عظيم، أنار الله به طريق البشرية بالحق وهداها إلى الوحدانية الخالصة والشريعة العادلة ومكارم الأخلاق، لذا يجب علينا الاقتداء به واتباع سنته حتى نفوز برضا الله سبحانه وتعالى.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن ذكرى المولد النبوي الشريف هي دعوة للمراجعة ووقفة للتأمل، يقف عندها أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليراجعوا أنفسهم في مدى التزامهم بدين الله تعالى واتباعهم لحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم.