حبس مسئول مخزن لقطع غيار السيارات مجهولة المصدر في شبرا

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شبرا مصر، بحبس مدير مخزن 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة وتخزين وترويج 3930 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر، بين قائدى السيارات وأصحاب المحال التجارية المتخصصة في بيع قطع الغيار، وذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت معلومات وردت واكدتها، تحريات ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة، برئاسة العميد محمد رجائي مدير الإدارة، تفيد قيام "ر.ر.ا" 20 سنة، مسئول عن مخزن قطع غيار سيارات " بدون ترخيص " الكائن شارع ناعوم دائرة قسم شرطة شبرا ومقيم شارع الورشه، لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبناء على إذن من النيابة العامة، تم استهداف المخزن وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 3930 قطعة غيار سيارات ( فانوس إشارة، قطعه كاوتش سوسته ، جوان سيارة فانوس صالون ، جلبه ميزان ، قطعه اولسيه ، طقم تيل فرامل ، سير كاتينة ، اسطوانة ديسك فلتر زيت ، خرطوم باكم)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، أمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.