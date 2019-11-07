ضبط قطع غيار السيارات مجهولة المصدر داخل ورشة بروض الفرج

كتب عبد الرحمن سيد

نجح ضباط مباحث التموين بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط ورشه تصنيع جوانات السيارات بدون ترخيص بروض الفرج، وحرر محضر بالواقعة.