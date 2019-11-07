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ضبط قطع غيار السيارات مجهولة المصدر داخل ورشة بروض الفرج

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:18 م
ضبط قطع غيار السيارات مجهولة المصدر داخل ورشة بروض الفرج قطع غيار السيارات-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح ضباط مباحث التموين بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط ورشه تصنيع جوانات السيارات بدون ترخيص بروض الفرج، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطاراً من العميد محمد رجائى مدير مباحث التموين، مفادة تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط "أ. م" 30 سنة،  مسئول عن ورشه تصنيع جوانات السيارات بدون ترخيص كائنه ـ دائرة قسم روض الفرج، لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح   غير مشروعة  وعثر بداخل الورشة على" 5000  جوان كاوتش ،  600 جوان ورق حرارى ، 400 فرخ كاوتش خاص بالجوانات ، ماكينة كبس جوانات" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتحرر عن ذلك المحضر  جنح جزئية روض الفرج، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

مباحث القاهرة

ورشة

قطع غيار

روض الفرج

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