حبس عامل بتهمة الاتجار فى العملات الأجنبية بالأميرية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الأميرية، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة اتجار وتجميع العملات الأجنبية بالسوق السوداء، وذلك عقب ضبطه وبحوزته 10 آلاف دولار أمريكى بكمين في منطقة الأميرية .

تلقى اللواء نبيل سليم ،مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن النقيب مروان مجدى الضابط بالإدارة العامة للأسلحة والذخائر، والمنتدب للعمل بالإدارة والمعين خدمة كمين الأميرية دائرة قسم شرطة الأميرية وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "عماد. ح. ع" 38 سنة، عامل، اثناء استقلاله السيارة رقم د ج و 4278 ماركة ميتسوبيشى لانسر كحلى اللون "ملك أحد أصدقائه" وعُثر بحوزته على مبلغ مالى مبلغ مالى 10000 دولار أمريكى.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بحوزته بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003م، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.