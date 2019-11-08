حبس سائق بتهمة سرقة بطاريات السيارات في مدينة نصر

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة سرقة بطاريات السيارات فى مدينة نصر، كما طلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم ،مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط مباحث قسم مدينة نصر، ، ضبط "ي. ع. ا" 27 سنة سائق اثناء استقلاله السيارة ملكه رقم أ أ ج 7261ماركة سوزوكي فان بيضاء اللون " بدون لوحات معدنية "، بحوزته بطارية سيارة " مجهولة المصدر "، و 2 مفتاح ، مفك ".

وبمناقشته عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها من داخل السيارة رقم س ن أ 728 بإسلوب " الضغط على الكابود " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وباستدعاء المجني تعرف على المضبوطات , واتهمه بالسرقة.

واعترف بارتكاب 14 حادث سرقة بطاريات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدي عميله " سيء النية"، "عبد الرحيم. ا. 28 عامل لحام بمحل كاوتش كائن بشارع ترعة الجبل دائرة قسم شرطة الزيتون ومقيم شارع وابور المياه بذات الدائرة ، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق.