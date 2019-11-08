حبس 3 متهمين بسرقة سيارة بضائع فى السلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام بحبس 3 متهمين بسرقة سيارة محملة بالبضائع بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين هم "ع.م"، و"ر.ح"، و"ع.ع " عاطلين، ومسجلين فى قضايا سرقة بالإكراه.

وكانت بداية الواقعة عندما بورود بلاغ لقسم شرطة السلام، من سائق ومندوب مبيعات يفيدان بقيام 3 أشخاص بملاحقتهما وسرقة سيارة محملة بالبضائع ملك الشركة التى يعملان بها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأمكنة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن مكان السيارة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.