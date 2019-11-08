حبس المتهم بقتل عاطل انتقامَا لمقتل ابنه فى العياط

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة بحبس عامل قتل عاطلا انتقامًا منه بعد قتل نجله بسبب رفضه دفع 20 ألف جنيه فرضها المجنى عليه على أصحاب الأراضي بالمنطقة الجبلية في العياط 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد مقتل طالب يدعى "عبد الله" نتيجة إطلاق النار عليه بالمنطقة الجبلية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن عاطلا طلب من المجني عليه دفع مبلغ 20 ألف جنيه اعتاد تحصيلها من أصحاب الأراضي بالمنطقة الجبلية، وعندما رفض الضحية أطلق المتهم أعيرة نارية أصابت إحداها المجني عليه فقتلته.

وفور وقوع الجريمة، اعتدى والد الطالب "عبد الله" على المتهم بحجر مما أسفر عن مقتله، وألقى رجال المباحث القبض على والد الطالب، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.