النيابة تامر بتشريح جثة عاطل وطالب قتلا فى المنطقة الجبلية بالعياط

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بتشريح جثة عاطل وطالب قتلا فى المنطقة الجبلية بالعياط، حيث قتل الأول الثانى، ثم ثأر والد الثانى من الأول وقتله، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بوفاتهما.

انتقل فريق من النيابة الى مكان الحادث وتولى مناظرة الجثث، ومعاينة مسرح الجريمة، وفور انتهاء المناظرة صدر قرار التشريح.

وأفادت التحريات الأولية أن العاطل طالب المجني عليه بدفع مبلغ 20 جنيه يتحصل عليها من أصحاب الأراضى بالمنطقة الجبلية، وعندما رفض أطلق النار عليه.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد مقتل طالب يدعى "عبد الله" نتيجة إطلاق النار عليه بالمنطقة الجبلية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن عاطل طلب من المجني عليه دفع مبلغ 20 جنيه اعتاد تحصيلها من أصحاب الأراضي بالمنطقة الجبلية، وعندما رفض الضحية أطلق المتهم أعيرة نارية أصابت إحداها المجني عليه.

فور وقوع الجريمة، اعتدى والد الطالب على المتهم بحجر مما أسفر عن مقتله، وألقى رجال المباحث القبض على والد الطالب، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.