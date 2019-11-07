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حالة الطقس اليوم الخميس 7/11/2019 فى مصر والدول العربية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 7/11/2019 فى مصر والدول العربية حالة الطقس
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الخميس ، ففى مصر،  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ﻃﻘسا ﻣﻌﺘﺪلا ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎلية، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻋﻠﻰ  ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.

 حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤية ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ، ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴفة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد، ﺗﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋلى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺟﻨﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺣﻼﻳﺐ وﺷﻼﺗﻴﻦ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﻪ ﺷﺮﻗﻴﺔ  ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل ، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.


 

الطقس فى الأردن 

نهاراً

تكون درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام.
ويكون الطقس بارداً نسبياً مع ساعات الصباح الباكر، يُصبح دافئاً خلال ساعات النهار، ويبقى حاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. 
وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية. 
 
وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ما قج يعمل على إثارة الأتربة في بعض المناطق.

وفي خليج العقبة:
- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية. 
وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية. 

وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

الحرارة ستبقى عاليه يوم الخميس أيضا وتبقى اعلى من المعدل السنوي بنحو الخمسة درجات مئوية. وتبقى الأجواء معتدلة عموماً. الرياح تبقى شرقية إلى جنوبية شرقية. 

 


الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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