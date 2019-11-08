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جهاز حماية المستهلك يحرر 27 محضرا بمحافظة بنى سويف

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:23 م
جهاز حماية المستهلك يحرر 27 محضرا بمحافظة بنى سويف المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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شن الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك ببنى سويف، اليوم الجمعة، بإشراف أحمد دهشان مدير الفرع، حملات تموينية على الأسواق والمحلات بمركز الواسطى، لضبط الأسعار وحائزى المواد الغذائية منتهية الصلاحية بناء على تعليمات اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك .

وتمكنت الحملة المشتركة بين جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، الصحة، التجارة الداخلية، الرقابة التموينية، الطب البيطرى وأسفرت الحملة عن تحرير 27 محضرا جنح من بينهم 8 محاضر جنح عدم حمل شهادة صحية، و10 محاضر جنح عدم الإعلان عن الأسعار، و 4 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و 5 محاضر جنح ذبح خارج السلخانة

من جانبة أكد المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج ،وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجارى وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.

 

 

 


بنى سويف

حماية المستهلك

حملات تموينية

مخالفات

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