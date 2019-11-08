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جهاز الأمن الروسى يعلن ضبط خلية إرهابية فى داغستان تمول تنظيم "داعش"

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:55 ص
جهاز الأمن الروسى يعلن ضبط خلية إرهابية فى داغستان تمول تنظيم "داعش" الأمن الروسى - أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسى، عن اكتشاف خلية تُمول تنظيم "داعش" الارهابي في جمهورية داغستان جنوبي روسيا، مشيرا إلى أن هذه الخلية جمعت نحو 10 ملايين روبل لدعم الإرهابيين في سوريا.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، في بيان اليوم الجمعة، أن أعضاء الخلية التآمرية قاموا بتنظيم دعم مالي لأنشطة منظمة إرهابية دولية، وجمعوا من أجلها ما لا يقل عن 10 ملايين روبل (حوالي 157 ألف دولار).

وأضاف أنه تم اعتقال اثنين من أعضاء الخلية ، حيث اعترفا أثناء التحقيق بتحويل الأموال إلى الإرهابيين في سوريا من خلال أنظمة الدفع والبطاقات المصرفية.

وأشار البيان إلى أنه تم مصادرة "وسائل الاتصال" والمدفوعات والشيكات خلال عملية الاعتقال التي شارك فيها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ولجنة التحقيقات الفيدرالية ووزارة الداخلية


روسيا

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