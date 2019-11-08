جعان بس مش عايز تاكل.. تعرف على أعراض اضطراب فقدان الشهية العصبى

كتبت إيناس البنا

هناك بعض الاضطرابات الغذائية التي من الممكن أن نتجاهلها غالبًا بسبب نقص المعلومات عنها، أحد هذه الاضطرابات هو فقدان الشهية العصبي.

فقدان الشهية العصبي وفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday " هو اضطراب شائع في الأكل، يمكن أن يهدد الحياة، فالمعنى الحرفي لفقدان الشهية هو "فقدان الشهية" ، ولكن المصطلح مضلل لأن الأشخاص الذين يعانون من مرض فقدان الشهية العصبي غالباً ما يشعرون بالجوع رغم أنهم يرفضون تناول الطعام، ومن الشائع رؤية الناس يفقدون الوزن بمجرد الجوع، وهذه سمة مهمة لهذا الاضطراب.

السمات المميزة لهذا الاضطراب هي الجوع الذاتي وفقدان الوزن الزائد، كما أن الشخص المصاب بفقدان الشهية العصبي يفقد وزناً أكبر مما يعتبر صحيًا بالنسبة لعمره أو طوله عن طريق التقليل الشديد من تناول الطعام.





لماذا يحدث فقدان الشهية العصبى



يشتبه في حدوث هذا الاضطراب في الشخص الذي يقل وزنه عن 15٪ على الأقل عن وزنه الطبيعي، ففقدان الوزن الشديد وسوء التغذية الحاد لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض فقدان الشهية العصبي يمكن أن يسبب مشاكل صحية كبيرة ، وأحيانًا الموت.

السبب الدقيق لاضطراب الأكل هذا غير معروف حاليا، وتشمل العوامل المختلفة التي تعتبر من الأسباب المحتملة ، الجينات والهرمونات والمواقف الاجتماعية.

بعض عوامل الخطر لفقدان الشهية العصبي هي:

الشعور بالقلق الشديد نحو الوزن أو شكل الجسم.

مشاكل الأكل في الطفولة .

الأفكار الاجتماعية أو الثقافية حول الصحة والجمال مثل أنواع الجسم النحيفة التي تعتبر جميلة.

وجود تصور سلبي لصورتك.

أعراض فقدان الشهية العصبى



معظم حالات فقدان الشهية تبدأ خلال سنوات المراهقة أو سن البلوغ، هذا الاضطراب أكثر شيوعًا عند الإناث ، لكنه يمكن أن يؤثر على الذكور أيضًا

هذا الاضطراب قابل للعلاج، لكن التحدي الرئيسي أثناء علاج مرض فقدان الشهية العصبي هو جعل الشخص يدرك أنه يعاني من المرض، فمعظم الناس الذين يعانون من مرض فقدان الشهية العصبي لا يقبلون حقيقة أن لديهم اضطرابات في الأكل.

يبدأ العديد من الأشخاص العلاج عندما تصبح حالتهم حادة بسبب سوء التغذية الشديد، وهناك العديد من أنواع علاج فقدان الشهية الذى عادة ما ينطوي على مجموعة من الاستراتيجيات، ويبدأ الطبيب العلاج بناءً على عمر الشخص وصحته العامة ومدة فقدان الشهية وعوامل أخرى.