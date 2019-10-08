إذا كنت تعاني من فقدان الشهية.. اتبع هذه النصائح

فاطمة ياسر

هل تشعر بعدم الرغبة فى تناول الطعام؟..هل تشعر بالنفور من الأطعمة؟..لذا عليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف على أبرز النصائح الهامة التى تخلصك من فقدان الشهية بطريقة صحية، وذلك وفقا لموقع "webmed".

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة والتعرض لفقدان الشهية، فمنها النفسى ومنها العضوى، فعند التعرض للضغط النفسى أو الاكتئاب فأنت تشعر أنك غير راغب فى تناول الأطعمة، وأيضا عندما يتعرض الشخص للإصابة بالأنيميا يتسبب فى ذلك الإصابة بفقدان الشهية بشكل كبير.

ونجد أن بعض الأشخاص عند إصابتهم بنزلة برد أو عسر الهضم أو مشاكل فى الجهاز الهضمى، يصابون بفقدان الرغبة فى تناول الطعام، وأيضا فى الشهور الأولى من الحمل، وعندما يتعرض الشخص بالتوتر فجميع هذه الأسباب تؤدى لعدم الرغبة فى تناول الطعام.



فقدان الشهية

وأيضا هناك بعض الأشخاص عندما يتناولون بعض الأدوية يفقدون الرغبة في تناول الطعام، وفي حالة الإصابة بالأنيميا الشديدة يتعرض الشخص للإصابة والشعور بعدم الرغبة في تناول الطعام.

ومرضي السكر، وحساسية الصدر، وسرطان القولون، وارتفاع الكوليسترول أيضا يعانون من فقدان الشهية بشكل كبير، ولذا يجب التعرف علي أبرز الطرق التي ينصح القيام بها للتخلص من مشكلة فقدان الشهية، ومنها:

-عليك تقسيم الوجبات علي 6 وجبات علي مدار اليوم، ولذا يجب التخلص من هذه المشكلة لتحسن الهضم وتنشيط المعدة.



علاج فقدان الشهية

-أبتعد عن تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، والدهون، لأنها تتسبب في إصابتك بعسر الهضم.

-عليك الإهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لأنها سهلة الهضم ولذا عليك تناول الخضروات والفواكه.