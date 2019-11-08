تقليل الشهية خاصة فى وقت الليل حلم كل مريض سمنة.. الحل هو دايت أون لاين

تقرير خاص

معظم حالات السمنة يتناولون الطعام بعد منتصف الليل وهذه جريمة في حق نفسك تفعلها دوما، فهناك هرمون يقوم الجسم بفرزه بعد الساعة 12 ليلا هو هرمون الكورتيزول يزود القلق والتوتر ويحفز هرمون الانسولين، ويزيد من نسبة الانسولين في الجسم، والذي سيقوم بدوره بتكسير السكر وحرق السكر في الجسم، مما يجعل الإنسان في حالة من الجوع والرغبة في تناول الطعام في ذلك الوقت.



ما هي علاقة هرمون الكورتيزول بزيادة الوزن؟

وإذا قام المريض بتناول الطعام بعد الساعة 12 اتوماتيكياً سيحول الى دهون بواسطة الكبد الذي يسكن بجوار المعدة ومنطقة الامعاء والبنكرياس، فتلك الدهون المحولة يضعها الكبد على تلك المنطقة المجاورة له، ومن هنا تظهر لدينا منطقة البطن والأرداف والكرش.



ماهو سبب ظهور دهون في منطقة البطن والأرداف؟

ولكن الحل اصبح بالإمكان مع منظومة دايت اون لاين والتي من السهل الوصول لها سواء عن طريق الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي أو ارقام التليفونات، ويتم التواصل مع المريض على مدار 24 ساعة طوال ايام الاسبوع، ويتم تقديم كل الطرق والسبل التي من خلالها لا يشعر المريض بالجوع وتقل شهيته خاصة في وقت الليل، حيث يخضع المريض لمنظومة دوائية بالإضافة إلي نظام غذائي متكامل العناصر، ومن خلال النظام الدوائي تقل شهيته بإستخدام مواد طبيعية وآمنة 100%، فالهدف الوحيد من منظومة دايت اون لاين هو وصول مريض السمنة الي تحقيق حلمه في انقاص الوزن والوصول للجسم المثالي، فقط يتطلب من المريض أن يكون لديه الإرادة القوية والعزيمة للوصول لما يحلم به.

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