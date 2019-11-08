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تعيين 15 امرأة فى التشكيلة الجديدة لمجلس الدولة العمانى بمرسوم سلطانى

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 08:49 م
تعيين 15 امرأة فى التشكيلة الجديدة لمجلس الدولة العمانى بمرسوم سلطانى السلطان قابوس بن سعيد
كتب محمد جمال

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أصدر السلطان قابوس بن سعيد مرسوما بتعيين أعضاء مجلس الدولة العمانى، الغرفة التشريعية الأولى فى سلطنة عمان، ويتكون من 86 عضوا، بينهم 15 سيدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

وضم المجلس مسؤولين حكوميين سابقين وشخصيات اجتماعية وأكاديمية، وكان عدد أعضاء مجلس الدولة فى الفترة الماضية 84 عضوا منهم 10 نساء.

كما أصدر السلطان قابوس مرسوما قضى بتعيين أحمد بن محمد بن ناصر الندابى أمينا عاما لمجلس الشورى، ومجلس الدولة العمانى هو المجلس التشريعى الأعلى فى سلطنة عمان، ويشكل مع مجلس الشورى (المنتخب) مجلس عمان.

وشهدت سلطنة عمان انتخابات مجلس الشورى فى 27 أكتوبر الماضي، وعقد المجلس المنتخب أولى جلساته فى 3 نوفمبر الجاري، حيث تم انتخاب خالد بن هلال المعولى رئيسا للمجلس للفترة التاسعة.

 

 


قابوس بن سعيد

عمان

مرسوم ملكى

مجلس الدولة العمانى

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