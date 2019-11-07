تعيين سفير سلطنة عمان بالقاهرة على بن أحمد عضوا بمجلس الدولة العمانى

مسقط (أ ش أ)

أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، اليوم الخميس، مرسوماً سلطانياً يقضى بتعيين أعضاء مجلس الدولة للفترة الجديدة، من بينهم الدكتور على بن أحمد بن حارب العيسائى، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، حسبما أفادت وكالة الأنباء العُمانية.

كان الدكتور العيسائى، قد بدأ مباشرة مهام عمله في مصر فى الثاني عشر من يوليو 2016 ، وكان يشغل منصب قائماً بأعمال وكيل الوزارة للشئون الدبلوماسية فى الخارجية العمانية بعد أن كان قبل ذلك سفيرا لسلطنة عُمان لدى تونس.

يعد مجلس الدولة أحد جناحى مجلس عُمان (مجلس الدولة ومجلس الشورى)، حيث يقوم بكل ما من شـأنه المساعدة فى تنفيذ الخطط التنموية والإسهام في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العُمانى، وتكريس التجربة الديمقراطية العُمانية وفق خصوصية البيئة العُمانية.