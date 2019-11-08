تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب

كتب محمود عبد الراضى

تعزز أجهزة الأمن من إجراءاتها بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر اعتبارًا من اليوم 8 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه.



وتؤمن قوات الشرطة المباراة الافتتاحية بين منتخبى مصر ومالى، وتأمين دخول وخروج لاعبى الفريقين، مع تأمين طاقم التحكيم والحضور.



ورغم حالة التفاؤل التى يعيشها الشارع الرياضى، إلا أنها ليست الدافع الوحيد لمنتخبنا الأولمبى ومدربه المخضرم شوقى غريب، والذى خاض من قبل 6 تجارب تدريبية اكتسب من خلالها الخبرة الكافية لترويض المنافسين، خاصة بعد لعنة البدايات التى صاحبته فى تجاربه التدريبية الستة.