تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب

تعزز أجهزة الأمن من إجراءاتها بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة
الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر اعتبارًا من اليوم 8 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه.
وتؤمن قوات الشرطة المباراة الافتتاحية بين منتخبى مصر ومالى، وتأمين دخول وخروج لاعبى الفريقين، مع تأمين طاقم التحكيم والحضور.
ورغم حالة التفاؤل التى يعيشها الشارع الرياضى، إلا أنها ليست الدافع الوحيد لمنتخبنا الأولمبى ومدربه المخضرم شوقى غريب، والذى خاض من قبل 6 تجارب تدريبية اكتسب من خلالها الخبرة الكافية لترويض المنافسين، خاصة بعد لعنة البدايات التى صاحبته فى تجاربه التدريبية الستة.
تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشبابالجمعة، 08 نوفمبر 2019 06:00 ص
استاد القاهرة - صورة أرشيفية
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تعزز أجهزة الأمن من إجراءاتها بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة
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