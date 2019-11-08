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تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 06:30 ص
تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض الخطوات التى يجب على المستهلك اتباعها عند استخدام غسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، خاصة أنها من الأجهزة التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم، وفيما يلى الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس: 
 
1-  يجب تشغيل الغسالة بكامل حمولتها لأنها سوف تستهلك كمية الطاقة نفسها.
2- استخدم درجة حرارة مناسبة طبقاً لدرجة اتساخ الملابس.
3- يراعي استخدام الغسالة خارج أوقات الذروة (وقت ذروة الحمل من المغرب ولمدة 4 ساعات).
4- حافظ على نظافة مصفاة مياه التغذية والتصريف.
5- تأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الغسالة عند شرائها.
6- جفف الغسيل بتعرضه للشمس.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

فواتير الكهرباء

غسالة الملابس

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ترشيد الاستهلاك

اليوم السابع بلس

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