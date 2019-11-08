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تعرف على التهم الموجهة للمتورطين بـ"أحداث أطفيح" بعد الحكم بالسجن

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:46 ص
تعرف على التهم الموجهة للمتورطين بـ"أحداث أطفيح" بعد الحكم بالسجن منصة محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث اقتحام قسم أطفيح"، بعد حكم المشدد 15 سنة لمتهم والمشدد 5 سوات لمتهمين اثنين، ووجهت النيابة للمتهمين مجموعة من المتهم منها:

1 ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

يواجه المتهمون تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

2 ـ الشروع فى القتل

يواجه متهمان تهمة الشروع فى قتل ضباط وأفراد قسم شرطة أطفيح والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.

3 ــ تخريب الممتلكات العامة والخاصة

يواجه المتهمون تهمة تخريب مبانى وسيارات الشرطة أثناء اقتحام القسم، والتى تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات.


احداث اطفيح

دوائر الارهاب شغب اطفيح

عنف اطفيح

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