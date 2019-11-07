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السجن المشدد ما بين 5 إلى 15 سنة لمتهمين بـ"أحداث أطفيح"

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:17 م
السجن المشدد ما بين 5 إلى 15 سنة لمتهمين بـ"أحداث أطفيح" المستشار معتز خفاجى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم والسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين اثنين فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة"غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيحوإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.
 
 

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