سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 11:25 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7 مليارات جنيه فى أسبوع

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:12 م
تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7 مليارات جنيه فى أسبوع البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7 مليارات جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 859 مليون ورقة منفذة على 118 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 17.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.2 مليار ورقة منفذة على 113 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.  
 
أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 4.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 5.5 مليون ورقة منفذة على 672 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 50.69% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 49.31%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 445 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 66.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 781.3 مليون جنيه، بحجم تداول 249.1 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 40 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.4 مليار جنيه بحجم تداول 694 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 106.2 ألف عملية.
 

البورصة المصرية

البورصة

اخبار البورصة

بورصة

قيمة التداول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بلتون يوصى بشراء سهمى المجموعة المالية هيرميس وسى آى كابيتال

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:39 م

البورصة: 53 شركة بقائمة الأسهم المسموح بالتداول عليها بـ3 علامات عشرية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:00 ص

"الرقابة المالية "توافق على عرض شراء إجبارى مقدم من عز الدخيلة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:00 م

عمومية بنك الاتحاد الوطنى توافق على شطب أسهمه من البورصة المصرية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:00 م

البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى وهيرميس

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يهزم مالى بهدف فى ضربة افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة .. صور

منتخب مصر يهزم مالى بهدف فى ضربة افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة .. صور

عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة