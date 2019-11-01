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ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 17.1 مليار جنيه خلال أسبوع

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 05:31 م
ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 17.1 مليار جنيه خلال أسبوع البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 17.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.2 مليار ورقة منفذة على 113 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 7.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 952 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. 
 
 
أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 4.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 5 ملايين ورقة منفذة على 700 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 23.76% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 76.24%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 704.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 64.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 703 مليون جنيه، بحجم تداول 297.6 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 37.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.6 مليار جنيه بحجم تداول مليار ورقة مالية منفذة من خلال 101.7 ألف عملية.
 

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