تحرير 31 مخالفة ورفع 130 طن مخلفات من شوارع مركز الفشن جنوب بنى سويف

وقامت الحملة برفع 65 طن قمامة من شوارع المدينة ونقلها إلى مصنع سمسطا، ورفع وإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية ومن أمام المدارس.

فيما واصلت المجالس القروية جهودها في ملفات النظافة ورفع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية واستعادة الشكل الحضارى، حيث قامت الوحدة المحلية بقرية الفنت برفع كمية 12 طن قمامة وتوريدها إلى مصنع التدوير بسمسطا.

وقامت الوحدة المحلية بقرية شنرا بمسح طريق شنرا القبلي وإزالة 8 إشغالات وعمل 2 توصيلة مياه وعمل 3 رخصة مبان، و14 مخالفة بيئة و9 إشغالات ورفع 8 أطنان قمامة.

في حين قام مجلس قروي دلهانس بجمع 7 أطنان قمامة من المواطنين وإرسالها إلى مصنع التدوير بسمسطا، إصدار رخصة مبان، وقامت الوحدة المحلية بتلت بجمع قمامة من القرى تقدر بـ25 طنا ونقلها للمقلب الوسيط بالقرية، وتوريد 5 أطنان قمامة لمصنع سمسطا، في حين قامت مجلس قروي اقفهص برفع عدد 22 طن قمامة من المحطة الوسيطة إلى سمسطا.