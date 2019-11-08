سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 31 مخالفة ورفع 130 طن مخلفات من شوارع مركز الفشن جنوب بنى سويف

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 06:05 م
تحرير 31 مخالفة ورفع 130 طن مخلفات من شوارع مركز الفشن جنوب بنى سويف رفع مخلفات - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، جنوب محافظة بنى سويف اليوم الجمعة برئاسة أحمد دسوقى، بتحرير 31 مخالفة بيئة وإشغالات ورفع 150 طن قمامة من شوارع المدينة والقرى التابعة لها.
 
وقامت الحملة برفع 65 طن قمامة من شوارع المدينة ونقلها إلى مصنع سمسطا، ورفع وإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية ومن أمام المدارس.
 
فيما واصلت المجالس القروية جهودها في ملفات النظافة ورفع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية واستعادة الشكل الحضارى، حيث قامت الوحدة المحلية بقرية الفنت برفع كمية 12 طن قمامة وتوريدها إلى مصنع التدوير بسمسطا.
 
وقامت الوحدة المحلية بقرية شنرا بمسح طريق شنرا القبلي وإزالة 8 إشغالات وعمل 2 توصيلة مياه وعمل 3 رخصة مبان، و14 مخالفة بيئة و9 إشغالات ورفع 8 أطنان قمامة.
 
في حين قام مجلس قروي دلهانس بجمع 7 أطنان قمامة من المواطنين وإرسالها إلى مصنع التدوير بسمسطا، إصدار رخصة مبان، وقامت الوحدة المحلية بتلت بجمع قمامة من القرى تقدر بـ25 طنا ونقلها للمقلب الوسيط بالقرية، وتوريد 5 أطنان قمامة لمصنع سمسطا، في حين قامت مجلس قروي اقفهص برفع عدد 22 طن قمامة من المحطة الوسيطة إلى سمسطا.

 


بنى سويف

الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن

حملات إزالة

تعديات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة