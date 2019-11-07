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محافظ بنى سويف: انتهاء تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء 8 يناير

الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:27 م
محافظ بنى سويف: انتهاء تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء 8 يناير جانب من اللقاء
بنى سويف هانى فتحى

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ترأس المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف الاجتماع الموسع لمناقشة مستجدات تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حيث حضر الاجتماع كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامى السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجان الفنية الخاصة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ القانون.

 ووجه المحافظ بالإسراع فى سير الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح طبقاً لبنود قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى ولائحته التنفيذية، والتيسير على الموطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم، مع ضرورة أن يكون المواطن على علم تام بأهمية تفعيل القانون، والمدى الزمنى للفترة المسموح خلالها بتقديم طلبات تصالح، والمقرر انتهاؤها فى 8 يناير 2020، مع ضرورة التأكيد والإعلان عن عدم قبول أية طلبات للتصالح بعد انتهاء المدة القانونية المذكورة.

 

وتواصل المكاتب المخصصة لهذا الغرض بمقار الوحدات المحلية بتلقى طلبات التصالح، حيث يقوم مقدم الطلب باستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، وهى صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، وما يدل على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، بشرط أن تكون المخالفة المطلوب التصالح عليها جرت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من أحد المكاتب الهندسية، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من الترخيص"إن وجد"، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين، يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية، مع ضرورة تقديم المستندات قبل انتهاء المدة المحددة فى 8 يناير 2020، على أن يتسلم مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه.

جانب من الاجتماع بحضور محافظ بنى سويف (1)

جانب من الاجتماع بحضور محافظ بنى سويف 

 

جانب من الاجتماع بحضور محافظ بنى سويف (2)
جانب من الاجتماع بحضور محافظ بنى سويف 

 

جانب من الاجتماع بحضور محافظ بنى سويف (3)
جانب من الاجتماع بحضور محافظ بنى سويف 

بنى سويف

التصالح على الأراضى الزراعية

تقنين الأراضى الزراعية

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