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صور.. محافظ المنوفية يشهد إحتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف

الخميس، 07 نوفمبر 2019 08:49 م
صور.. محافظ المنوفية يشهد إحتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف جانب من الحفل
المنوفية- محمود شاكر

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شهد مساء اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية الإحتفال الذى نظمته مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف بالمسجد العباسى بمدينه شبين الكوم.

حضر اللقاء، السكرتير العام المساعد للمحافظة وفضيلة الشيخ وكيل وزارة الأوقاف ورئيس مركز ومدينة شبين الكوم ورئيس حى غرب شبين الكوم وعدد من وكلاء وزارة مديريات الخدمات ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وعدد من مديرى إدارات ديوان عام المحافظة ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة .

من جانبه قدم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية تهانيه القلبيه لشعب المنوفية الكريم بمناسبة المولد النبوى الشريف، معرباً عن سعادته البالغة لمشاركتة فى الإحتفال بهذه المناسبة العظيمة، مطالبا الجميع بضرورة العمل والإتقان والإجتهاد ونشر الخير والمحبة والسلام وأن نتكاتف جميعًا فى سبيل تحقيق رفعة وطننا الغالى مصر.

 

الاحتفال بالمولد النبوى بشبين الكوم (3)
الاحتفال بالمولد النبوى بشبين الكوم (3)

 

الاحتفال بالمولد النبوى بشبين الكوم (4)
الاحتفال بالمولد النبوى بشبين الكوم (4)

 

الاحتفال بالمولد النبوى بشبين الكوم (5)
الاحتفال بالمولد النبوى بشبين الكوم (5)

 

الاحتفال بالمولد النبوى بشبين الكوم (1)
الاحتفال بالمولد النبوى بشبين الكوم (1)

 

 


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المسجد العباسى

شبين الكوم

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