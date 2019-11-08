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تباين بورصات الخليج خلال تعاملات الأسبوع.. و"دبى" تخسر 3.4 مليار درهم

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 11:00 م
تباين بورصات الخليج خلال تعاملات الأسبوع.. و"دبى" تخسر 3.4 مليار درهم بورصات الخليج
كتب هانى الحوتى

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تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.7%، فيما تراجعت بورصة دبى وخسر رأس المال السوقى 3.4 مليار درهم، وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.32%، كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت.

 

 

بورصة السعودية

 

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.7% رابحاً 54.17 نقطة ليغلق عند مستوى 7798.25 نقطة، مدفوعاً بصعود 13 قطاعاً على رأسها القطاعات القيادية.

 
وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية، نحو 490.09 مليون سهم بقيمة 11.99 مليار ريال، وتراجعت القيمة السوقية 23.13 مليار ريال لتغلق عند مستوى 1.83 تريليون ريال.
 
وارتفع 13 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع تجزئة السلع بنسبة 8.46%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.21%، تلاه قطاع الإعلام ومواد الترفيه بنسبة 1.95%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.25%.

 

 

بورصة دبى

 

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الثانى على التوالى، بنسبة 1.75% خاسراً 48.15 نقطة ليغلق عند مستوى 2698.78 نقطة.

 
وبلغ حجم التداول ببورصة دبى، 280.15 مليون سهم، بقيمة  541.26 مليون درهم، وخسر رأس المال السوقى 3.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 369.289 مليار درهم.
 
وتراجع ببورصة دبى، قطاع العقارات بنسبة انخفاض 2.09% بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 2.11%، إعمار للتطوير بنسبة 4.19%، إعمار مولز بنسبة 0.5%، ثم قطاع البنوك بنسبة انخفاض 2.08% بضغوط هبوط سهم بنك الإمارات دبى الوطنى 4.5%، حيث بدأ التداول على حقوق الاكتتاب للبنك الإمارات دبى الوطنى اعتباراً من يوم الأحد الماضى.

 

 

بورصة البحرين

 

تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 0.32% خاسراً 4.95 نقطة ليغلق عند مستوى 1518.33 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

 
وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين، 23.89 مليون سهم، بقيمة 3.61 مليون دينار، مقابل 4.51 مليون دينار.
 
وتراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.54%، بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 0.002%، المصرف الخليجى التجارى بنسبة 0.001%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.27% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 0.05%.

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وسط انخفاض ملحوظ بوتيرة التداولات مقارنة بالأسبوع الماضى.

 

 

بورصة الكويت

 

وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.41% خاسراً 23.4 نقطة ليغلق عند مستوى 5717.33 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.53% خاسراً 32.6 نقطة ليغلق عند مستوى 6178.51 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.09% خاسراً 4.25 نقطة ليغلق عند مستوى 4753.69 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 599.81 مليون سهم بقيمة 78.63 مليون دينار عبر تنفيذ 24.48 ألف صفقة.
 

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