ارتفاع بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع باستثناء هبوط قطر وحيداً

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، باستثناء قطر، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.63% مدفوعاً بصعود قطاعى البنوك والمواد الأساسية، وقفزت بورصة دبى مدفوعة بصعود أسهم قيادية، ودفع قطاع البنوك بورصة البحرين للمنطقة الخضراء، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثانية على التوالى، فيما تراجعت بورصة قطر وحيداً.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% رابحاً 48.99 نقطة ليغلق عند مستوى 7798.25 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 10.28% رابحاً 490.35 نقطة ليغلق عند مستوى 5261.50 نقطة. ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% رابحاً 48.99 نقطة ليغلق عند مستوى 7798.25 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 10.28% رابحاً 490.35 نقطة ليغلق عند مستوى 5261.50 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 117.2 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 79 شركة، فيما تراجعت 103 شركة.

وارتفع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.38%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.03%، ثم قطاعى الإعلام والترفيه والمواد الأساسية بنسبة 0.91%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.37%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.19%.

وجاء سهم "الكثيرى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.92%، ثم المستشفى السعودى الألمانى نسبة 6.07%، ثم شاكر بنسبة 3.79%، فيما تصدر سهم "صناعة الورق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.17% ثم عناية بنسبة 3.36%، ثم مجموعة الحكير بنسبة 2.91%.



بورصة الكويت رتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود شبه جماعى للقطاعات. رتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود شبه جماعى للقطاعات.

ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% رابحاً 17.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5693.95 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% رابحاً 20.87 نقطة ليغلق عند مستوى 6178.51 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% رابحاً 11.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4753.69 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 111.6 مليون سهم بقيمة 13.6 مليون دينار كويتى عبر 4305 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.34%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.75%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.56%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية وحيداً بنسبة 0.05%.

وجاء سهم "شركة سنام العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة مجموعة الخصوصية القابضة بنسبة 7.34%، ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 6.72%، فيما تصدر سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.96% ثم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 6.78%، ثم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 6.64%.

بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% رابحاً 0.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1518.33 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية. ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% رابحاً 0.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1518.33 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.7 مليون سهم بقيمة 622.7 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.33% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.04%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.86% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.

بورصة قطر تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% خاسرة 10.82 نقطة، لتغلق عند مستوى 10274.56 نقطة. تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% خاسرة 10.82 نقطة، لتغلق عند مستوى 10274.56 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 62.5 مليون سهم بقيمة 211.4 مليون ريال قطرى عبر 5787 صفقة، وارتفع 30 سهماً، وانخفض 12 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.26%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%.