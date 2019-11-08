بلتون يوصى بشراء سهمى المجموعة المالية هيرميس وسى آى كابيتال

كتب هانى الحوتى

أوصى بنك الاستثمار بلتون ، بشراء سهمى المجموعة المالية هيرميس وسى آى كابيتال، نتيجة توسع الخدمات المالية غير المصرفية والنظرة الإيجابية لسوق المال، مع توصية بارتفاع محتمل بنسبة 22% للأولى و 62% للثانية.

ويرى بلتون، فى تقرير بحثى، أن إتمام التحول بنجاح لنموذج مصرفى شامل أصبح قريبا المجموعة المالية هيرميس وسى آى كابيتال، حيث شكّلت إيرادات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 20% للمجموعة المالية هيرميس و75% لشركة سى آى كابيتال من إجمالى إيرادات كل شركة حتى ديسمبر 2018، مضيفا أنه مازال الدور الموسع للخدمات المالية غير المصرفية فى تسهيل الحصول للائتمان فى القطاع المالى المتعطش فى مصر فى مرحلة نمو صحية نظراً لمقابلته الطلب غير الملبى، حيث كانت البنوك تتباطئ فيما قبل تقديم الائتمان الخاص.

وأضاف بلتون، أن كل من المجموعة المالية هيرميس وسى آى كابيتال تعمل على توسيع تواجدهما فى سوق الإقراض من خلال نطاق واسع من التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر والأفراد، وتوقع بلتون نمو سنوى مركب على مدار 5 سنوات لمحفظة أعمال الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 22% للمجموعة المالية هيرميس و 29% لسى آى كابيتال، مما سيؤدى لتحسين محفظة العائد على متوسط حقوق المساهمين للشركتين فى حين يمّكن من وتيرة أكثر استقراراً لتوزيع الأرباح.

وعلى مستوى بنوك الاستثمار، يرى بلتون، أن النظرة المستقبلية لسوق المال فى مصر إيجابية مع بدء جنى ثمار التيسيير النقدى وتلاشى العقبات أمام برنامج الطروحات الحكومية تدريجياـ وأن قطاعى الترويج وتغطية الاكتتاب والسمسرة لدى الشركتين لديهم حجم جيد من الصفقات المتوقعة ذات صلة بمحفزات الاقتصاد الكلى، فى الوقت نفسه، سيؤثر ذلك إيجابيا على قطاعات إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالشركتين.

وأشار بلتون، إلى أنه مازال ذراع التأجير التمويلى لشركة سى آى كابيتال، شركة كوربليس، رائدة السوق فى مصر، ليس فقط من حيث الحصة السوقية، ولكن من حيث الربحية وجودة الأصول وممارسات إدارة الأصول والالتزامات، ويرى أن زيادة تواجد الشركة فى السوق من خلال حصة سوقية أكبر من 13% بجانب تحسين منتجاتها باستمرار من شأنهما تعزيز قيمة الشركة، على الجانب الآخر، حققت محفظة أعمال التأجير التمويلى للمجموعة المالية هيرميس نمواً رائعاً منذ تأسيسها فى 2015 مع نمو سنوى مركب بنسبة 75%، ومع ذلك مازالت الربحية وجودة الأصول لذراع التأجير التمويلى الخاص بالمجموعة المالية هيرميس منخفضين مقابل بنظيرتها لدى سى آى كابيتال.

وتوقع بلتون، اتجاه صاعد للشركتين من حيث نمو حجم الأعمال، مع نمو سنوى مركب متوقع على مدار 5 سنوات بنسبة 34% و 26% لشركة كوربليس والمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلية على التوالي، حيث يتوقع ارتفاع إقراض القطاع الخاص خلال فترة التغطية وخاصة وسط ظروف ارتفاع أسعار الفائدة وهدوء الضغوط التضخمية، على الجانب الآخر، توقع أن تؤدى زيادة المنافسة فى السوق - بين الشركات الموجودة بالفعل إلى جانب البنوك أيضاً لانضمامهم لهذا المجال لزيادة مستويات التشغيل لديهم إلى ضغط الهوامش لذلك توقع انكماش هامش صافى العائد بمتوسط 136 نقطة أساس خلال فترة التغطية، إلا أنه يرى أن أثر ذلك على شركة كوربليس سيكون أقل لامتلاكها مزيج تمويلى أفضل وممارسات إدارة أصول والتزامات أكثر دقة.

وتابع ما زالت شركة تنمية للتمويل المتناهى الصغر التابعة للمجموعة المالية هيرميس تعزز حصتها السوقية من خلال تحقيق نمو مستقر باعتبارها أكبر شركة للتمويل متناهى الصغر فى مصر مع حصة سوقية 24% حتى نهاية ديسمبر 2018، كما أنه ينظر بصورة إيجابية لإمكانيات الشركة بفضل قدرتها على الوصول لنطاق واسع من العملاء، وتطلع إلى حفاظ العائد على متوسط حقوق المساهمين على مستويات فوق 50%، لتحسين ربحية المجموعة المالية هيرميس وتعزيز توزيعات الأرباح.

واستطرد على الجانب الأخر، يلاحظ نمو شركة ريفى للتمويل متناهى الصغر التابعة لشركة سى آى كابيتال لأعمالها بحذر رغم تواجدها منذ فترة طويلة فى السوق، ولكن إدارة الشركة تعتزم تغيير استراتيجيتها وهى حالياً فى مرحلة تنفيذ خططتها التوسعية، ونؤيد النظرة المستقبلية لمجال التمويل متناهى الصغر أكثر من الخدمات المالية غير المصرفية الأخرى نظراً لقدرة العملاء المنخفضة على التفاوض مع الطلب الضخم الذى لم يتم تلبيته إلى الآن؛ وفى ضوء عدم تمرير التيسير النقدى إلى العملاء، توقع تحسن الهوامش رغم أن زيادة المنافسة ستقلل من أثر ذلك إلى حد ما.

وأكد بلتون، أن نموذج عمل بنك الاستثمار الخاص بالمجموعة المالية هيرميس حيث لا تزال الشركة تعمل على تنويع مصادر إيراداتها بين جميع خطوط الأعمال الأخرى من خلال زيادة تواجدها إقليمياً، يمكن لقطاع السمسرة لدى المجموعة المالية هيرميس تنفيذ صفقات فى أكثر من 75 سوقاً ولديها حصة سوقية رائدة فى مصر ودول الخليج والأسواق الناشئة، ويتطلع لحفاظ قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات على تواجده الإقليمى إلى جانب تواجده المحلى الرائد.

أما قطاع إدارة الأصول، بلغت إجمالى الأصول المدارة لشركة هيرميس 2,8 مليار دولار فى 2018 (75% منها أصول مدارة إقليميا، وذلك بفضل التواجد القوى فى الأسواق المبتدئة الناشئة، وعن قطاع الاستثمار المباشر، فإن استثمارات الشركة الأخيرة فى قطاع التعليم المصرى توفر فرصة قيمة لزيادة الطلب على التعليم عالى الجودة.

ولفت إلى أنه بالنسبة لشركة سى آى كابيتال فأنها تعمل بشكل أساسى فى مصر، وتتمتع الشركة بأقل نسبة تكلفة إلى الدخل عند 48% فى 2018، مقابل 67% للمجموعة المالية هيرميس، بينما سجلت عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 41% لشركة سى آى كابيتال و 8% للمجموعة المالية هيرميس، غير أنها نوهت إلى أنه مازال التقلب فى السوق المصرى، يمثل خطراً رئيسياً لشركة سى آى كابيتال.